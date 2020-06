Call of Duty Cold War : une vidéo de gameplay aurait fuité, en voici un extrait

Diaysler Robotics and Engineering" peut-être aperçue dans l'environnement : il s'agit donc bien d'un titre développé par Treyarch qui réutiliserait cet asset (juste pour la Pre-Alpha néanmoins) en provenance de Black Ops 4. Peut-être aurons-nous le fin mot de l'histoire, prochainement.





*Follow for more gameplay shortly*



Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Pre-Alpha gameplay. pic.twitter.com/IMhu7gvEJn — Black Ops Cold War Leaks (@BlackOpsLeaks) 4 juin 2020

Certains pensaient que l'épisode 2020 de Call of Duty, dont le nom serait "Call of Duty Black Ops Cold War" selon les derniers bruits de couloir, serait dévoilé durant le mois de mai... mais Activision a finalement fait la langue de bois. Maintenant, il s'agit d'attendre que la situation civile se calme aux États-Unis avant que le petit monde du jeu vidéo ne reprenne son cours et il convient donc de s'en remettre aux potentielles rumeurs et probables leaks : le dernier en date est tout frais et il concernerait une première vidéo de gameplay de ce prochain Call of Duty.Attention toutefois, il s'agirait d'une version pre-Alpha et qui plus est, d'une vidéo filmée en secret dont la qualité visuelle est sacrément discutable. Toutefois, cela semble déranger l'éditeur qui est rapidement parti en croisade afin de supprimer la vidéo du web, preuve qu'il s'agit bien d'un sujet sensible.Selon certains aficionados, l'arme utilisée dans le gameplay serait un Daewoo K2, soit un fusil d'assaut datant de 1982 et donc utilisé en pleine Guerre Froide. De plus, l'enseigne "