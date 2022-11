Call of Duty 2023 : Activision démonte la rumeur de Jason Schreier, un jeu sortira bien l'année prochaine

Alors que Jason Schreier (Bloomberg) assurait en début d'année que Call of Duty ferait l'impasse sur 2023, Activision vient d'indiquer le contraire lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels. Il faut dire qu'avec un Call of Duty : Modern Warfare II qui a généré plus d'un milliard de dollars de recettes en l'espace de dix jours, l'éditeur américain aurait tort de ne pas insister. "Activision a hâte de poursuivre sur cette lancée en 2023, avec notamment le déploiement de mises à jour d'envergure, la sortie annuelle d'un jeu premium et des expériences free-to-play à travers toutes les plateformes", a notamment expliqué Activision dans des propos rapportés par CharlieIntel Réputé pour la fiabilité de ses informations, Jason Schreier n'a pas tardé à répliquer , évidemment. Et il est formel : aucun nouveau Call of Duty majeur ne sortira en 2023. "Vous continuez de vous faire berner par ce langage propre aux attachés de presse, explique-t-il. C'est en lien direct avec Modern Warfare II. Ils disent que c'est un nouveau jeu sans dout parce qu'ils vont le vendre 70$ avec du énormément de contenu solo et multi, mais encore une fois, ce sera du Modern Warfare II." Ensuite, il a rappelé que selon ses informations, le prochain Call of Duty serait développé par Treyarch et n'arriverait pas avant 2024.Il n'est pas impossible qu'Activision cherche en effet à rassurer ses investisseurs : leur annoncer que le prochain Call of Duty pourrait prendre la forme d'un standalone ou d'une grosse extension ne fait pas rêver sur le papier, il faut bien l'admettre. On y verra certainement plus clair dans quelques mois. En attendant, on rappelle que Call of Duty : Warzone 2.0 est prévu pour le 16 novembre prochain, tandis que Call of Duty : Warzone Mobile ne sortira qu'en 2023.