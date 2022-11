Call of Duty Modern Warfare II explose tous les compteurs, des chiffres vertigineux

Alors que certains pensaient la licence Call of Duty en déclin, le FPS d'Activision vient de déjouer tous les pronostics avec un lancement record de 800 millions de dollars pour son premier week-end de lancement. C'est au-dessus de Call of Duty Modern Warfare 3 sorti en 2011 et qui détenait le record absolu de la franchise jusqu'à présent avec ses 775 millions de dollars de chiffres d'affaire réalisé en 5 jours. Un exploit que Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, n'a pas hésité à souligner en félicitant les équipes de développement. "Merci à notre équipe talentueuse qui a créé de la magie grâce à un talent artistique et à une technologie extraordinaires, et à la communauté mondiale de joueurs qui trouvent de la joie et de la connexion grâce à Call of Duty" a-t-il déclaré. A titre de comparaison avec d'autres produits culturelles comme le cinéma, Call of Duty Modern Warfare II surpasse les résultats de Top Gun Maverick et Dr Strange in the Multiverse of Madness, qui sont pourtant considérés comme de grandes réussites sur grand écran. Bien sûr, GTA V conserve sa couronne avec son milliard de dollars générés en 3 jours et Activision peut donc relativisier les ventes decévantes de Call of Duty Vanguard l'an passé. On vous rappelle que notre test de