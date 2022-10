Call of Duty Modern Warfare II : Neymar et Pogba seront dans le jeu, des images ont fuité

Call of Duty Modern Warfare II soit disponible depuis une semaine, ce n'est qu'aujourd'hui que sort le jeu de manière on ne peut plus officielle. Le multijoueur étant désormais accessible, les joueurs du monde entier vont pouvoir tester tous les nouveaux modes et savoir si ce nouvel opus s'inscrit vraiment dans une bonne continuité. En attendant, des dataminers sont tombés sur des images de deux footballeurs qui seront déployés en tant qu'opérateurs dans le jeu. Il s'agit de Neymar Jr et de Paul Pogba et ces derniers devraient être disponibles un peu avant la Coupe du Monde de football qui se tiendra en novembre prochain au Qatar. Les deux hommes apparaissent donc en tenue de miliaire, prêt à en découdre, armes à feu entre les mains. On imagine que leur annonce ne devrait pas trop tarder, mais une chose est sûre, leur présence fait déjà beaucoup parler...