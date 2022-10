Call of Duty Modern Warfare II : la mission "Amsterdam" troublante de réalisme, une vidéo pour comparer

Call of Duty Modern Warfare II n'est pas attendue avant le 28 octobe prochain, la campagne solo est en revanche déjà accessible en Early Access pour certains joueurs. Forcément, difficile pour certains de ne pas profiter de l'occasion pour partager leur progression et même leur session de jeu. De notre côté, chez Jeuxactu, nous avons terminé l'entièreté de cette campagne et on peut vous annoncer qu'elle se termine entre 5h30 et 6h00 pour peu que vous ayez l'habitude de jouer à Kalof. En attendant de vous livrer notre verdict complet, nous avions envie de vous partager l'une des missions les plus immersives et les plus impressionnantes, visuellement parlant. Il s'agit de la mission "Tradecraft" qui se déroule dans la ville d'Amsterdam, reproduite à la perfection. Immeuble, magasins, petite échoppes de location de vélo, églisen, tout a été modélisé à la perfection, si bien qu'on a le sentiment d'être véritablement au sein de cette ville parcourue par des dizaines de canaux. Le réalisme est troublant et le jeu est cette année graphiquement réussi. Mais on en reparlera le moment venu...



La sortie de Call of Duty Modern Warfare II est attendue pour le 28 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.





Troublante de réalisme la mission "Amsterdam" de Call of Duty Modern Warfare 2. Sinon la campagne solo se finit en 5h30 environ.



Notre test complet bientôt ! 🫰 pic.twitter.com/DgxhGaZn8S — Maxime CHAO (@MaximeChao) 21 octobre 2022





