Call of Duty Modern Warfare II explose déjà son propre record de recettes, Activision sabre le champagne

Call of Duty : Modern Warfare II avait généré plus de 800 millions de dollars de recettes lors de son week-end de lancement ; un record qui, jusqu'alors, était detenu par Call of Duty : Modern Warfare 3 (775 millions dollars). Aujourd'hui, l'éditeur américain sabre de nouveau le champagne. La raison ? Le jeu a franchi la barre du milliard de dollars, et ce en une dizaine de jours. À titre comparatif, Call of Duty : Modern Warfare 3 avait mis 16 jours pour réaliser la même performance, et Black Ops 2 15 jours. Dans ce contexte, la rumeur selon laquelle la série pourrait faire l'impasse sur 2023 peut surprendre. À l'heure actuelle, Activision n'a encore rien officialisé. Rappelons quand même que GTA 5 reste le patron : le blockbuster de Rockstar Games a généré plus d'un milliard de dollars de recettes en à peine trois jours.Pour en revenir à Call of Duty : Modern Warfare II, on apprend également que depuis sa sortie le 28 octobre dernier, il totalise plus de 200 millions d'heures jouées et un milliard de sessions multijoueur tous supports confondus. Bref, Bobby Kotick - et Microsoft par la même occasion - a toutes les raisons d'avoir le sourire, d'autant que Call of Duty : Warzone 2.0 sortira le 16 novembre. On rappelle que notre test de Call of Duty : Modern Warfare II est accessible à cette adresse