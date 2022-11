Call of Duty Modern Warfare II : Neymar et Pogba confirmés, Messi aussi de la partie

Call of Duty Modern Warfare II, images à l'appui. On pouvait en effet voir Paul Pogba et Neymar Jr apparaître en tenue de militaire , prêt à descendre sur le terrain pour aller se fritter avec des terroristes dans le jeu. S'il ne faisait aucun doute quant à l'authenticité des images partagées sur Reddit, Activision vient d'officialiser la présence des deux stars du ballon rond, mais ajoute un troisième footballeur de renom à la liste, à savoir Lionel Messi. Les trois seront donc jouables en tant qu'opérateurs et ne seront pas limités à Call of Duty Modern Warfare II, mais s'étendront aussi à Warzone et Call of Duty Mobile, à en croire les hashtags qui sont associéts au tweet. Quant à leur disponibilité, selon les récentes rumeurs, Pogba, Neymar et Messi seront disponibles dans quelques jours/semaines, juste avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar.