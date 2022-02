Il n'y aurait pas de Call of Duty en 2023, et ça n'aurait rien à voir avec le rachat de Microsoft

Depuis son avènement en 2003, soit il y a bientôt 20 ans, la licence Call of Duty nous sert un épisode chaque année. A en croire Bloomberg et son journaliste phare Jason Shreier, Activision serait sur le point de faire l'impasse en 2023. Une décision qui n'aurait aucun rapport avec le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft (quasi 70 milliards de dollars on le rappelle) et qui aurait été prise pour laisser une année supplémentaire aux développeurs pour travailler de manière sereine. L'épisode de 2023, c'est le studio Treyarch qui est dessus, lui qui avait eu une année de moins en 2020 lorsque Sledgehammer Games avait été sorti de la production des Call of Duty, suite à des soucis internes. Il faut dire qu'avec l'arrivée de Call of Duty Warzone, c'est une nouvelle charge de travail qui s'est abattu sur les épaules de chaque studio qui travaille sur la franchise, et qui sera là pour compenser l'absence de Call of Duty en 2023 par le biais de mises à jour et autres événements spéciaux. Pour l'heure, Activision n'a ni cinfirmé ni démenti le papier de Shreier, mais ce dernier invoque des discussions avec des développeurs chez Treyarch pour appuyer ses propos.