Crash Bandicoot : un nouveau jeu annoncé à la conférence de Microsoft ? Comme une odeur de baston

Un nouveau jeu Crash Bandicoot sera-t-il annoncé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase qui aura lieu ce dimanche 12 juin (19 heures) ? C'est en tout cas ce que croit savoir Jez Corden de Windows Central. En effet, lors du dernier podcast de Windows Central Gaming , le bonhomme a indiqué qu'Activision-Blizzard et le studio Toys for Bob étaient à l'oeuvre sur ce qui s'apparenterait à un Smash Bros-like. "Un nouveau Crash ?, fait-il mine de s'étonner lorsque son acolyte Rand al Thor 19 commence à cracher le morceau. Je me demande où tu as eu cette information."Avant d'ajouter : "Je n'étais pas supposé en parler. Je pense que nous pourrions découvrir un nouveau Crash Bandicoot orienté multi. En fait, il pourrait s'agir d'une sorte de brawler se déroulant dans l'univers de Crash." Cette nouvelle rumeur fait écho à celle concernant le projet "Wumpa League" dont on avait entendu parler l'an passé dans le cadre des 25 ans de la série, mais Jez Corden n'était pas en mesure de confirmer le nom. En tout cas, la liste des brawlers continue de s'allonger, comme en témoigne MultiVersus qui s'est présenté un peu plus en détail récemment Enfin, l'annonce d'un jeu nouveau Crash Bandicoot serait l'occasion pour Microsoft de rappeler qu'Activision-Blizzard fera prochainement partie de sa galaxie, le processus de rachat se montrant particulièrement long.