Call of Duty Vietnam : le jeu annoncé le mois prochain ?

Décidément, l'actualité autour du prochain Call of Duty, qui sortira cette année 2020, s'annonce sacrément chargée. Les bruits de couloirs ont d'abord parlé d'un reboot de la saga Black Ops puis d'un spin-off se situant bel et bien dans ce même univers : une chose semble probable, c'est que le jeu aurait un rapport avec la célèbre marque de Treyarch et qu'elle s'axerait sur la Guerre Froide. Plus précisément, les insiders l'appellent "Call of Duty Vietnam" et l'un d'eux, Long Sensation, vient tout juste de faire un tweet intriguant.Orné d'un GIF de la Guerre du Vietnam et d'une mention "Mai 2020", il n'en fallait pas plus pour susciter l'attention : il faut dire que le YouTuber est spécialisé dans Call of Duty et que le mois en question est effectivement propice pour l'annonce d'un nouveau titre de la franchise. Par exemple, le très bon Call of Duty Modern Warfare était annoncé en ... mai 2019.On espère que la crise du coronavirus ne poussera pas Activision à revoir ses plans et que l'on soit bientôt fixé quant à ce nouveau soft alléchant. Croisons les doigts.