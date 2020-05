Call of Duty Warzone : il y a désormais plus de soixante millions de joueurs

Plus que jamais, la franchise Call of Duty se porte bien. Très bien., le très bon Call of Duty Modern Warfare a prouvé qu'il savait se renouveler en sortant ni plus ni moins qu'un autre jeu, un cousin du nom de Warzone sous le signe du battle royale : comme chacun le sait, le free-to-play s'est rapidement imposé dans les tendances actuelles et Activision vient remettre le couvert en déclarant queOn se rapproche donc tranquillement du nombre d'habitants en France, sans pression, et surtout, les chiffres continuent de croître avec une confiance en béton. Il faut dire qu'Infinity Ward a plutôt bien joué son coup : grâce à sa progression partagée avec Call of Duty Modern Warfare, saisons à l'appui,, comme l'indique l'éditeur dans son dernier rapport de résultats trimestriels.Bref, tout va pour le meilleur des mondes et cela devrait encore perdurer puisque l'on vient d'apprendre que Call of Duty Warzone sera le fil rouge pour le futur de la série , tous les prochains épisodes de la saga y étant connectés pour un contenu pérenne et évolutif (sans compter les versions PS5 et Xbox Series X ). Apprêtez-vous à en manger matin, midi et soir.