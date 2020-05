Call of Duty Warzone : des téléphones se mettent à sonner, bientôt l'annonce du prochain Call of Duty ?

THE PHONES ARE RINGING IN WARZONE pic.twitter.com/lJDPapCwFv — TST Blake (@blakecissel) 19 mai 2020

Maintenant que l'on sait que Call of Duty Warzone sera le fil conducteur de tous les prochains jeux de la saga , chaque petit teasing qui y fait son apparition suscite de nombreuses interrogations. De plus, à en croire certains insiders, l'opus 2020 devrait être dévoilé incessamment sous peu : la communauté est aux aguets, nous aussi d'ailleurs, et les récents faits divers apparus au sein du battle royale d'Infinity Ward ont de quoi piquer la curiosité.Car depuis la dernière mise à jour déployée il y a quelques heures, certains téléphones se mettent à sonner au sein de l'immense zone de Verdansk. Parait-il que c'était déjà le cas mais cette fois-ci, ceux-ci émettent un message en russe, comprenant notamment... une suite de chiffres.Serait-ce un code renfermant un véritable mystère ? Pour la communauté, absolument. Et selon certains, il s'agirait d'un teasing de l'annonce imminente de Call of Duty "Vietnam", qui serait un spin-off de Black Ops se déroulant pendant la Guerre Froide. Les nombres Mason, cela ne vous rappelle-t-il rien ?Notons également qu'aujourd'hui, Treyarch a justement diffusé une vidéo pour célébrer le dixième anniversaire de Call of Duty Black Ops (alors que la sortie du jeu fut en novembre 2010), comprenant également plusieurs chiffres énigmatiques. Peut-être que tout cela est dans notre tête... ou peut-être pas.Enfin, notons également que les fameux téléphones de Call of Duty Warzone pourraient mener à l'annonce de la Saison 4, tout simplement, et c'est là une piste à ne pas écarter.