Call of Duty Black Ops : un trailer nostalgique pour les 10 ans du jeu... avec des indices pour un futur épisode ?

S'il y a bel et bien un avant et un après Modern Warfare, Call of Duty Black Ops n'est non plus déméritant : le jeu de Treyarch a ouvert la voie à l'une des franchises les plus prolifiques de tous les temps et nombreux sont les joueurs qui regardent l'année 2010 avec une véritable nostalgie. Afin de fêter son dixième anniversaire, le studio californien vient de publier un trailer entièrement dédié à ce premier opus au scénario surprenant, sans doute encore aujourd'hui l'un des mieux écrits de la franchise d'Activision, et l'un des mieux distribués puisqu'il cumule 28 millions de ventes.Puis, en creusant un peu, on peut également se demander pourquoi la firme a choisi de publier cette vidéo en plein mois de mai, le jeu n'étant sorti qu'en novembre 2010 : à l'approche imminente de l'annonce du nouveau Call of Duty (qui serait justement un spin-off de Black Ops centré sur la Guerre Froide), il y a de quoi se poser des questions. D'ailleurs, certains curieux auront remarqué que les chiffres caractéristiques de la saga apparaissant dans le trailer affichent parfois des dates : le 19 mai, soit aujourd'hui, ou le 29 juin (qui survient brièvement en gros, à la fin). Bien sûr, certains fans ont toujours l'imagination très développée, à l'affût du moindre indice même quand il n'en est pas un : on imagine que si Treyarch a quelque chose à nous dire, il devrait le faire très prochainement.