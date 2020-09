Xbox Series X : pour Microsoft, ne pas avoir de grosses exclus au lancement n'est pas vital

Cindy Walker, Senior Director au Marketing d'Xbox, ce n'est pas nécessairement un problème

Avoir Halo Infinite lors de notre lancement aurait été formidable. Mais nous ne dépendons pas de titres exclusifs massifs pour inciter à l'achat de la console. Nos joueurs disposeront de milliers de jeux issus de quatre générations Xbox le jour du lancement.

Comme chacun le sait, Halo Infinite devait être le fer de lance de la Xbox Series X, et ce dès son lancement. Hélas, après la présentation d'une démo de gameplay dont la réception par le public fut salée (et le coronavirus n'arrangeant pas les choses), 343 Industries aura finalement pris la décision de repousser la sortie de son bébé à 2021 ... laissant la console sans killer app. Mais Microsoft reste optimiste et pourAinsi, au lieu de grosses exclusivités, Microsoft semble alors miser sur la rétrocompatibilité pour attirer le chaland : contrairement à Sony et sa PS5 qui ne pourra lire que les jeux PS4, la Xbox Series X pourra effectivement faire tourner quasiment tous les titres, de la première Xbox à la Xbox One, avec une résolution en 4K et le double de FPS. Un bel argument, assurément.En revanche, notons que ces features ne seront pas proposées sur la Xbox Series S : à vous de voir quelle console vous intéresse le plus en fonction de vos besoins et de votre budget