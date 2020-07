Halo Infinite : les critiques des joueurs entendues, "votre avis ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd"

J'ai déjà été à ta place. Je sais ce que c'est que d'avoir des attentes et se sentir délaissé. Je veux que vous sachiez que votre voix compte et est entendue. Votre avis ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je veux toujours être à la hauteur de l'héritage dont Bungie a été le pionnier. Personnellement, je tiens beaucoup à honorer cela.



Des mots sincères et humains qui ne manqueront pas d'en rassurer certains. Malgré tout, on se demande comment 343 Industries pourra rectifier le tir, le développement étant bientôt achevé puisque le titre devant atterrir en même temps que la Xbox Series X, en fin d'année. On imagine que son suivi sera alors aux petits oignons...





Ce n'est plus un secret pour personne : la démo de gameplay d'Halo Infinite fut réceptionnée par beaucoup avec une batte de baseball, le travail de 343 Industries vivement critiqué sur sa technique et ses ambitions. Alors qu'Aaron Greenberg s'est déjà attelé à une réponse pour justifier le rendu graphique du Xbox Games Showcase, une ponte du studio de développement a tenu lui aussi à apporter quelques mots aux détracteurs : en l'occurrence, il s'agit de Dan Chosich, le "narrative experience director" du FPS, en réponse sur Twitter à un fan de la première heure profondément déçu et (très) remonté.