Halo Infinite : suite aux critiques, Microsoft s'explique sur la qualité graphique du jeu

Chargé d'ouvrir le Xbox Games Showcase, Halo Infinite a énormément fait parler de lui sur les réseaux sociaux. La raison ? La qualité graphique de la démo qui a été lourdement critiquée par les joueurs/observateurs, surtout lorsque l'on se souvient des qualificatifs employés par Microsoft pour communiquer sur la puissance de la Xbox Series X. Alanah Pearce, ex-animatrice d'IGN, a eu l'occasion de s'entretenir avec Aaron Greenberg qui ne semble pas plus inquiet que ça.



"Ecoutez, nous sommes en pleine pandémie mondiale, a répondu le patron marketing de la branche Xbox. C'est le mois de juillet, la fin d'année est encore loin, et ce que vous avez vu est un jeu qui est toujours en développement. Cela dit, vous avez probablement regardé le stream en 1080p. Du coup, nous avons mis [sur YouTube] une version en 4K 60fps. Allez y jeter un oeil."





Avant d'ajouter : "Il est très difficile de montrer toute la puissance graphique de la Xbox Series X à travers un stream. [...] Nous recevons régulièrement des versions du jeu, et je peux vous garantir que semaine après semaine, 343 Industries progresse. Entre aujourd'hui et la fin d'année, les choses iront de mieux en mieux. [...] Faites-nous confiance : quand vous jouerez à Halo Infinite, vous verrez qu'il s'agit d'une vitrine technologique pour la Xbox Series X."



La sérénité est donc de rigueur chez Microsoft qui compte plus que jamais sur le Master Chief pour mettre sa nouvelle console sur orbite, sachant que Halo Infinite est également attendu sur PC et Xbox One.