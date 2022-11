Halo Infinite : la mise à jour hivernale est disponible, voici toutes les nouveautés

Les adeptes de Halo Infinite seront certainement intéressés d'apprendre que la mise à jour hivernale a été déployée, comme l'annonce 343 Industries par le biais du Xbox Wire . D'après ce que l'on nous explique, il s'agit du plus gros patch mis en ligne depuis la sortie du jeu le 8 décembre 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Parmi les principales nouveautés, il y a tout d'abord le mode "Forge" qui est de retour en version bêta. Cette dernière propose six canevas de cartes, un nouveau moteur de scripts visuels, la possibilité de modifier la taille de chaque élément, la compatibilité avec les bots, beaucoup plus de budget, ou encore la possibilité de partager ses créations.





Parmi les autres améliorations, on remarque l’expérience de match qui est également en phase de bêta. À chaque partie terminée, les joueurs seront récompensés et obtiendront des points d’expérience supplémentaires selon leurs performances (victoire ou défaite, placement à la fin de la partie, etc.). "Pendant la période de bêta, le nombre de points d’expérience octroyés sera surveillé et ajusté", est-il précisé. Ce système peut être essayé avec le nouveau Pass Combat gratuit de 30 paliers (pas d'expiration) qui donne accès à des éléments cosmétiques inspirés de Halo Reach.











Bien évidémment, cette mise à jour hivernale ajoute deux nouvelles cartes entièrement conçues avec le mode "Forge" : Argyle (une carte étroite d’intérieur située dans les couloirs d’un vaisseau de l’UNSC) et Detachment (un bâtiment abandonné de l’UNSC culminant sur une formation rocheuse). À cela s'ajoute le nouvau mode "Opérations conjointes", une variante du mode "Capture du Drapeau" à drapeau unique dans laquelle les attaquants sont équipés du Camouflage Optique et les défenseurs du Détecteur de Menace.









La coopération en ligne fait également son apparition pour permettre de (re)faire la campagne principale jusqu'à quatre. "Le crossplay est activé sur Xbox et PC et la progression comme les éléments débloqués sont partagés entre les joueuses et les joueurs", nous souligne-t-on. À noter que n'importe quelle mission peut être relancée depuis la carte tactique si l'on souhaite récupérer des objets à collectionner. Enfin, la Winter Update de Halo Infinite - qui contient d'autres nouveautés - inclut aussi 24 Succès inédits, ce qui ravira sans doute les complétistes.