Halo Infinite : vous pouvez tester la campagne en coop' en avance, voici comment faire

Très bien noté lors de sa sortie en décembre dernier, Halo Infinite a tout de même essuyé les plâtres des joueurs mécontents par le manque de contenu à sa sortie. Il est vrai que Microsoft et 343 Industries avaient fait beaucoup de promesses, notamment le nombre limité de maps en multi et le mode coop' de la campagne qui était abonné aux absents. Si les développeurs ont reconnu un manque de suivi de leur part, ils travaillent cependant d'arrache-pied pour contenter la communauté et la tenir en haleine. Aujourd'hui, de bonnes nouvelles se profilent, notamment le fait qu'une bêta va être déployée pour permettre au studio à mieux préparer le lancement de la Campagne Coop qui se fera en ligne plus tard dans l'année. Aussi, n'importe qui pourra participer à cette bêta et donc tester cette campagne en coop à plus grande échelle et en profiter pour donner un maximum de feedback. Voici du coup comment ça va se passer :





Du lundi 11 au vendredi 22 juillet 2022, la bêta publique sera accessible à tous ceux qui possèdent le mode Campagne de Halo Infinite ou qui sont membres actifs du Game Pass. Pour participer, les joueurs sur console doivent faire partie du programme Xbox Insider tandis que ceux sur Steam devront être inscrits au programme Halo Insider. Microsoft précise cependant que tous les joueurs vont devoir télécharger et recommencer une nouvelle partie du mode Campagne car aucune progression antérieure ne sera conservée. Au moins, on est prévenu en avance. Toutefois, un système permet de soulager cette frustration puisque dès que les missions seront terminées, elles pourront être rejouées grâce à la fonctionnalité “Rejouer la Mission”. Par contre, et c'est encore précisé noird sur blanc : la progression de la bêta ne sera pas transférée dans la version définitive du jeu. On en profite également pour vous détailler les étapes pour faire partie du programme Xbox et Halo Insider.

Rejoindre le programme Xbox Insider

Si vous êtes un membre actif du Game Pass ou si vous possédez le mode Campagne de Halo Infinite et que vous souhaitez participer à cette bêta sur console, vous pouvez rejoindre le programme Xbox Insider. Si vous ne faites pas partie du programme, vous pouvez suivre notre FAQ ici.

Notez également que si vous achetez le mode Campagne du jeu ou que si vous souscrivez à un abonnement Game Pass pendant la durée du programme de bêta, vous pourrez quand même y participer.

Rejoindre le programme Halo Insider

Si vous possédez Halo Infinite sur Steam et que vous souhaitez participer à cette bêta, veillez à vous inscrire au programme Halo Insider avant le mardi 5 juillet. Si vous n'êtes pas inscrit à cette date, nous ne pourrons pas vous garantir l'accès à cette bêta via Steam, mais vous pourrez toujours y accéder via la console.

Veuillez vous inscrire au programme Halo Insider en suivant toutes les étapes ci-dessous :

Entrez votre Gamertag

Connectez-vous et vérifiez l'adresse email souhaitée en la définissant comme votre adresse préférée dans votre profil Halo Insider.

Vous devez vous assurer que votre adresse soit "vérifiée", sinon vous ne pourrez pas recevoir les informations du programme.

Accepter l’accord de confidentialité

Sélectionnez la plateforme de votre choix (console et/ou PC)

Pour les utilisateurs PC, vous devez également :

Téléchargez votre DxDiag

Connectez votre compte Steam