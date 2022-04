Halo Infinite : les développeurs reconnaissent un mauvais suivi du jeu, la communauté s'exaspère

Jouissant d'une belle côte de popularité lors de son lancement le 8 décembre 2021, Halo Infinite devait enrichir son contenu assez rapidement pour combler le manque de contenu à sa sortie. Le mode coop' par exemple n'est toujours pas déployé, le nombre de maps en multi est toujours aussi limité et le studio peine à communiquer avec les joueurs. Si l'on sait que le jeu a été sorti dans la douleur, les promesses ne sont malheureusement pas tenues et la communauté commence sérieusemeent à perdre patience. Sur Reddit , les topics ne manquent pas autour de Halo Infinite, obligeant d'ailleurs Brian Jarrad, responsable de la communication chez 343 Industries, à intervenir et avouer que le studio connaît quelques difficultés à satisfaire la demande des joueurs.

Il y a beaucoup de défis et de contraintes. Nous ne sommes clairement pas satisfait de ne pas pouvoir répondre aux attentes des joueurs et de la communauté, c’est une situation difficile qui va demander du temps à l’équipe. Pour l’instant, l’accent est mis sur la deuxième saison et nous aurons plus d’informations à partager à ce sujet dans les semaines à venir. Pendant ce temps, la planification de la production, le calcul des coûts ou encore l’embauche sont en cours, ce qui ne facilite vraiment pas les mises à jour régulières et détaillées. Nous comprenons que la communauté est tout simplement à bout de patience et, franchement, je pense qu’elle en a assez des paroles. Nous avons juste besoin d’un peu de temps pour que l’équipe règle les détails et ensuite nous pourrons partager autant que possible.



Un aveu de faiblesse, qui prouve que les difficultés que 343 Industries ont rencontrées avant la sortie de Halo Infinite sont loin d'être terminées. Résultat, la communauté s'évapore et compte aujourd'hui moins de 10 000 joueurs en simultanés PC sur Steam, alors que Microsoft se vantait d'avoir plus de 20 millions de joueurs en janvier dernier. Evidemment, ces explications ne sont pâs suffisantes pour certains joueurs qui se demandent comment on peut être à ce stade alors que le jeu a été lancé en grandes pompes ?





Visco0825 : “Je suis désolé mais qu’est-ce qu’il se passe ici ? Comment les choses peuvent encore être aux stades de l’embauche et de la planification 5 mois après le lancement ?”



TimeGlitches : “Ne le prenez pas mal, mais comment votre studio qui compte des centaines de développeurs peut-il avoir des problèmes comme ça pour sortir de nouvelles cartes, de nouveaux modes et des ajouts cosmétiques ? Ce n’est pas demander un repas 5 étoiles. C’est juste le minimum syndical.”



Parmi les modes que la communauté se lasse d'attendre, il y a le mode "Forge" qui permet aux joueurs de créer ses propres modes de jeu et ses cartes. 343 Industries demande à la communauté d'être patient, mais quand on voit que le nombre de joueurs fond comme neige au soleil, on se demande s'il restera encore une communauté d'ici à la sortie des mises à jours... Toujours est-il que cela ne permet pas d'avoir une bonne image du jeu.