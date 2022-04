Halo Infinite : 2 nouvelles maps présentés en vidéo et en 4K pour plein de détails

Une semaine tout rond après nous avoir teasé l'arrivée de la Saison 2 dans Halo Infinite, le studio 343 Industries revient avec de nouveaux détails concernant les 2 nouvelles maps qui vont être déployées afin de sauver le jeu qui perd sa communauté au fil des semaines. Répondant au nom de "Catalyst" et de "Breaker", ces cartes tranchent radicalement avec les maps déjà disponibles dans Halo Infinite, avec sans doute un retour aux sources volontairement recherché. Catalyst par exemple est une arène symétrique nichée en hauteur à l'intérieur d'une vaste structure en forme de tunnel.On y trouve des cascades qui se déversent autour de passerelles suspendues, des murs de cathédrale envahis par la végétation et un pont léger reliant les côtés de la carte. "Breaker" quant à elle est une carte BTB pseudo symétrique située dans une casse où la base de chaque équipe est un énorme morceau de débris de navire. Des maps qui rappellent celles d'anciens Halo, comme Catalyst qui renvoie à la carte "Coliseum" de Halo 5, et fortement appréciée des compétiteurs. "Catalyst" n'est autre qu'une relecture de la map "Epitaph" de Halo 3 avec style architectural prononcé avec un certain goûtr pour le Capture The Flag. Ces deux cartes sont présentées en détails et en 4K en vidéo, il serait donc dommage de ne pas les visionner...