Halo Infinite : le trailer de lancement est déjà là, le Master Chief sort le marteau

C'est la dernière ligne droite pour Halo Infinite qui s'offre sans plus attendre son trailer de lancement à une semaine de sortie. Pas de gameplay, mais de belles images de synthèse pour mettre en avant le courage du Master Chief, et présenter ses nouvelles compétences, comme la possibilité de faire usage d'un grappin et de voler les armes des ennemis en plein vol. On le voit en effet récupérer un marteau pour exterminer un adversaire au détour d'un affrontement épique. Beaucoup espèrent d'ailleurs que la campagne solo sera à la hauteur, puisque pour le moment, le multijoueur est sous le feu des critiques des joueurs qui estiment la progression bien trop lente. Il ne faut pas oublier que le multi a été pensé pour exister sur le long terme et certains choix de game design sont sans doute le reflet de cette lenteur pointée du doigt. En attendant, on rappelle que Halo Infinite arrivera le 8 juillet au complet, en physique comme en démat'.