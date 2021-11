Halo Infinite : le multijoueur est disponible tout de suite, la surprise de Microsoft

Microsoft avait promis des surprises pour la soirée des 20 ans de la Xbox et le constructeur américain a tenu ses engagements. Au bout des 30 minutes de cet événement commémoratif où Dwayne Johnson a occupé pas mal de place, Halo Infinite est venu clore le spectacle de sa présence, et surtout de la disponibilité de son multijoueur. Tout de suite, dès maintenant, il est possible de télécharger les fichiers pour aller se fritter dans le jeu avec d'autres joueurs du monde entier. C'est en effet le cadeau de fin que 343 Industries a fait à la commu Xbox qui attend le jeu depuis bien trop longtemps, puis Halo Infinite a été décalé de plus d'un an, suite à la présentation catastrophique de l'été 2020. Du coup, en récupérant le jeu, qu'il soit sur PC, Xbox Series X|S ou Xbox One, il est possible de profiter du contenu de la Saison 1, qu'il s'agisse des maps, de tous les modes mis à disposition, le Battle Pass, sachant que toute progression est bien heureusement conservé par la suite pour la sortie officielle du jeu. Microsoft précise que la Saison 1 se terminera au mois de Mai 2022 et qu'elle sera ponctuée d'événements réguliers histoire de tenir les joueurs en haleine. C'est noté. En attendant, place au trailer.