Halo : la série télé lâche un gros trailer et la date de diffusion

Elle aura mis du temps à se concrétiser, mais la série télé Halo est sur le point de débarquer sur nos petits écrans. Après un teaser en décembre dernier, c'est désormais au tour de la bande-annonce officielle d'essayer de nous convaincre, elle qui a été diffusée lors de l'AFC Championship Game entre les Bengals et les Chiefs, en vue du Super Bowl. Pendant près de 2"30 min, on aperçoit évidemment le Master Chief qui sera incarné par Pablo Schreiber, qu'on a pu voir dans la série The Wire ou le film de guerre 13 Hours de Michael Bay notamment. Ce dernier devra faire face aux Covenant, venu envahir la Terre et notre héros casqué sera évidemment épaulé par de nombreux coéquipiers, mais aussi Cortana, qui sera interprétée par Jen Taylor et qui fait déjà polémique auprès des fans qui n'apprécient guère son rendu. Si la série arrivera le 24 mars sur la plateforme Paramount Plus, en France, la diffusion est encore bien floue. Peut-être Salto, sait-on jamais...