Halo Infinite : la coop split-screen est finalement annulée, la Saison 3 reportée à 2023

Nouveau coup dur pour la communauté Halo qui vient d'apprendre de mauvaises nouvelles de la part de 343 Industries après la publication de la nouvelle feuille de route pour Halo Infinite. La première n'est autre que l'annulation de la coop locale, c'est-à-dire en écran splitté, que beaucoup attendaient pourtant. Débordés par plusieurs sujets, les développeurs sont contraints de se focaliser sur des services plus importants pour continuer à sauver le Soldat Master Chief d'une désertion totale des joueurs. Evidemment, il reste encore et toujours le service en ligne pour faire la campagne à deux, mais le partage de l'expérience avec un pote sur le même canapé, ça n'avait pas de prix. Mais une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, on a aussi appris que la Saison 3 ne verra finalement pas le jour cette année, et qu'elle est reportée au 7 mars 2023. 343 Industries a en effet prévu de placer une mise à jour hivernale le 8 novembre 2022 pour intégrer la bêta du mode "Forge", deux maps inédites en multi (Detachment et Argyle), le mode "Covert One Flag" et enfin la coop en ligne. Difficile pour les fans d'avaler cette pilule, et de ne pas considérer que Halo Infinite a déjà un pied dans la tombe...