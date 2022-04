Halo Infinite : la Saison 2 présentée en vidéo, il n'y a que le multi qui est concerné

Alors que 343 Industries admettait en début de semaine un manque de suivi et de communication autour de Halo Infinite, le studio est déjà de retour aux affaires pour cette fois-ci nous parler de la Saison 2 du jeu, consacrée au multijoueur. Une telle nouvelle fera le bonheur des uns, mais décevra à coup sûr tous les joueurs qui n'ont de cesse d'attendre le mode coop' pour le mode Campagne, qui ne sera pas prêt de si tôt si l'on se rappelle les propos récents des développeurs. En attendant, cette Saison 2 est présentée par le biais d'une très courte vidéo qui permet néanmoins d'avoir son nom complet, The Lone Wolves, et d'avoir un aperçu rapide des nouvelles cartes que sont Catalyst (Arène) et Breaker (Big Team Battle Map), ainsi que les modes "Last Spartan Standing", "Land Grab" et "King of the Hill". Mais ce n'est pas tout, les développeurs promettent avoir retenu la leçon de la Saison 1 qui a été vivement critiquée par la communauté, partie d'ailleurs vers d'autres horizons. Il est aussi écrit que le Battle Pass de la Saison 2 disposera d'un contenu plus riche, avec en prime la possibilité de repartir avec 1 000 CR comme on peut le lire sur le blog dédié au jeu. Voici ce qui est marqué précisément :

Boutique

Les offres groupées auront une valeur plus cohérente entre les différentes offres



Passe de combat et progression

La piste gratuite de la saison 2 aura plus de contenu de personnalisation que celle de la saison 1

Les joueurs peuvent gagner 1000 CR dans le S2 Premium Battle Pass

Les défis hebdomadaires verront des améliorations continues

Les récompenses ultimes seront des produits cosmétiques de plus grande valeur tels que des visières, des revêtements et des positions, et n'auront plus d'emblèmes ou de toiles de fond, tout au long de la saison.



Théâtre & Observateur

Theater & Observer aura des mises à jour pour résoudre le problème de stabilité globale, les problèmes causés par la visualisation de plusieurs films à la suite et les problèmes qui surviennent lors de l'observation de plusieurs matchs à la suite.