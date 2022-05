Halo The Series : le créateur du jeu n'est pas tendre avec la série télé...

Cela fait maintenant 2 mois, depuis le 23 mars 2022 très précisément, que la série télé Halo The Series est diffusée sur la plateforme Paramount+. En France, c'est Canal+ qui a récupéré les droits et il est possible de voir les aventures live du Master Chief depuis le 28 avril dernier. La série, qui jouit d'un budget conséquent et de certaines ambitions, fait l'objet de vives critiques du côté des joueurs, qui ne semblent pas retrouver l'ambiance des jeux vidéo. Certains reconnaissent le challenge et l'ambition, mais ils déplorent des choix éditoriaux trop éloignés du matériau d'origine. Les scènes de nus du Master Chief par exemple ont été beaucoup décrié, car dans les jeux vidéo, on ne voit jamais le visage du Spartan leader, alors que dans la série, il n'hésite pas à montrer ses fesses.







Marcus Lehto, le co-créateur de la franchise Halo, a d'ailleurs donné son avis sur la série, en répondant au tweet d'un internaute qui le sollicitait sur la question, et notamment les vives critiques. Pour Marcus Lehto, ce Halo en série télé n'est malheureusement pas qu'il a fait, et il se demande même d'où vient toute cette inspiration. Si sa première réponse a été vivement retweeté et commentée, il a tout de même tenu à atténuer ses propos, histoire de ne pas trop accabler le projet.

Je n'ai pas dit que je détestais la série. Certains éléments sont même intéressants. Je suis juste étonné par certains choix qui ont été faits et qui sont assez éloignés de la fiction initiale que j'ai faite...

Si Marcus Lehto est toujours considéré comme l'un des créateurs de la série Halo, et il est reconnu comme l'une des figures créatives de la franchise, de tous les épisodes jusqu'à Halo Reach, après quoi il a quitté l'entreprise. Pour la petite anecdote, sachez que ses initiales (M.R.L) apparaissent en bas de la botte du Master Chief, car Lehto était en charge de la conception emblématique de l'armure à l'époque. Il en a profité pour la signer de ses initiales. Lehto a aussi travaillé chez Bungie de 1997 à 2012. Après avoir quitté Bungie en 2012 en pleine production de Destiny, Marcus Lehto a lancé son propre studio, V1 Interactive, avec lequel il va développer le jeu Disintegration sorti en juin 2020 et qui ne va malheureusement pas trouvé son public malgré de bonnes idées (le jeu a reçu la note de 13/20 dans nos colonnes) et causer la fermeture de son studio en mars 2021. Blessé mais pas découragé, Marcus Lehto a trouvé refuse auprès d'Electronic Arts qui annonce la création d'un nouveau studio basé du côté de Seattle. Sa mission première : réaliser un FPS sous la houlette de Vince Zampella, un autre vétéran qu'on ne présente plus, ayant oeuvré sur Call of Duty et Titanfall. Espérons que la rencontre de ces deux hommes puisse donner naissance à un projet d'envergure.