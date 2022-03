Halo The Series : à 10 jours de sa sortie, enfin un trailer qui envoie du steak

A 10 jours environ de l'arrivée de la série télé Halo, Paramount se décide de nous dévoiler une ultime bande-annonce, révélée lors du festival South by Southwest, à Austin (Texas) et qui est sans doute la plus épique et celle qui donne le plus envie depuis le début de la campagne promotionnelle. Un trailer qui place les enjeux, révèle des cicatrices de jeunesse et promet des affrontements dantesques, aussi bien au sol que dans l'espace. Les producteurs semblent avoir mis les moyens pour retranscrire l'univers de cette saga mythique qui oppose les Humains aux Covenants, une race extraterrestre qui élimine tout sur son passage. On pensait naïvement que cette dernière bande annonce allait nous révéler le visage du Master Chief, mais les producteurs préfèrent garder la surprise pour la diffusion de la série. Tout juste peut-on apercevoir notre héros lorsqu'il est encore un jeune enfant, qui va s'endurcir au fil des entraînements militaires qu'il va encaisser.



Cela dit, on sait que c'est l'acteur Pablo Schreiber (le frère cadet de Liev Schreiber oui) qui incarnera le Spartan-117, lui qu'on avait pu voir dans 13 Hours (de Michael Bay) et First Man (de Damien Chazelle). A ses côtés, on retrouvera Natascha McElhone (qu'on avait découvert dans The Truman Show et la série Californication) et qui incarnera la scientifique Catherine Halsey. Elle aura un rôle important, puisque c'est elle qui est à l'origine des mutations génétiques injectées dans l'ADN des soldats envoyés au front. On espère que la série sera à la hauteur, que Cortana sera plus convaincante que dans le dernier trailer et que les promesses seront là.



La diffusion de la série Halo démarrera le 23 mars sur Paramount+ et sur Canal+ chez nous, en France.