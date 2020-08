Halo Infinite : le jeu est repoussé, la Xbox Series X privée de sa killer app' !

Après avoir pris une volée de bois vert à la suite du gameplay graphiquement limité montré lors de la dernière conférence Microsoft, Halo Infinite vient d'être repoussé par le studio 343 Industries. Le prochain volet des aventures du Master Chief ne sortira donc pas avant 2021 comme l'indique un message de Chris Lee, Directeur de Studio sur Halo Infinite. Officiellement, le jeu a été repoussé afin de donner plus de temps aux équipes de développement dont la productivité a été sévèrement impactée par la pandémie de COVID. On imagine que le bad buzz qui a accompagné la démo, et les justifications un peu capillotractées qui ont suivi ont également pesé dans la balance.

