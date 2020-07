Halo Infinite : "Des textures moins détaillées en hommage aux premiers Halo", 343 Industries s'explique

Depuis la vidéo de gameplay de Halo Infinite dévoilée lors du Xbox Games Showcase, Microsoft et 343 Industries multiplient les interventions pour expliquer la qualité discutable des graphismes. Après Aaron Greenberg (patron marketing de la branche Xbox) et Dan Chosich (narrative experience director), c'est au tour du community manager John Junyszek de s'adresser aux joueurs."En se basant sur ce que nous avons appris de Halo 4, Halo 5 et Halo Wars 2, plus les retours de la communauté, nous avons fait le choix de revenir à cette esthétique propre à la trilogie originelle, explique-t-il . Halo Infinite marque un retour à une direction artistique plus classique ; d'ailleurs, c'était l'élément clé du reveal [en 2018, ndlr] qui avait reçu un accueil positif de la part de la communauté. Cela se traduit par des couleurs lumineuses, des modèles plus "propres" et des objets avec moins de textures - ce qui ne signifie pas qu'ils sont moins détaillés. On est parfaitement conscient que ça ne sera pas du goût de tout le monde, mais nous défendons cette décision et sommes heureux de voir que ça parle à de nombreux fans dans le monde."Il poursuit : "Parmi les commentaires négatifs, il y a les personnages et les objets qui sont considérés comme plats, simplistes, et qui donnent l'impression d'être en plastique. L'éclairage est qualifié de terne, sans parler du clipping. Nous avons lu vos avis, nous avons vu vos images retouchées, et nous avons également entendu les analyses de Digital Foundry. Sur certains points, nous sommes d'accord : il y a encore du travail pour rectifier le tir et rehausser la qualité visuelle avant la sortie du jeu. La version à partir de laquelle a été présentée la démo datait de plusieurs semaines et comprenait un certain nombre d'éléments graphique et de systèmes qui nécessitent toujours d'être peaufinés.Si certaines critiques étaient attendues, d'autres en revanche ont offert aux équipes des nouvelles opportunités d'amélioration. A l'heure actuelle, nous n'avons pas de réponse ferme ou de résultat à partager, mais le studio travaille aussi vite que possible pour prendre en compte les retours portant sur le niveau de détail et la qualité graphique globale. On veut s'assurer qu'au moment de la sortie du jeu, les fans puissent explorer un monde aussi beau que possible."Compte tenu que Halo Infinite est supposé illustrer la puissance de la Xbox Series X, on espère pour Microsoft que 343 Industries sera réellement en mesure de proposer la fameuse killer app dont parlait il y a peu Aaron Greenberg. Toujours pas de date de sortie à se mettre sous la dent, mais Halo Infinite débarquera le même jour que le successeur de la Xbox One.