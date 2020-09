Xbox Series X / S : les prix des consoles officiellement dévoilés avec une offre de 24,99€ par mois !

à partir

Les choses comment (enfin) à s'accélérer très sérieusement du côté de chez Microsoft. Alors que les rumeurs faisaient état d'une annonce aujourd'hui du côté de la PS5, c'est finalement Microsoft qui continue de bouger ses pions et avec une assurance étonnante : le constructeur vient tout juste d'officialiser les prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S ainsi qu'une offre mensuelle inédite tout bonnement alléchante. Explications.La Xbox Series X, modèle le plus puissant avec 12TFlops, lecteur de disques, 1TO de disque-dur et une jolie compatibilité 4K, sera donc proposée le 10 novembre 2020 au prix de 499,99 euros. La Xbox Series S quant à elle, version plus modeste avec 4TFlops, un affichage en 1440p et sans lecteur Blu-Ray, sera commercialisée à la même date pour 299,99 euros.Autrement plus intéressant, Microsoft dévoile le Xbox All Access, une offre mensuelle inédite dans le milieu des consoles de salon permettant, pour 24,99 euros par mois, d'obtenir une Xbox Series S mais aussi douze mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Pour rappel, ce dernier comprend donc tout un catalogue de jeux exclusifs et d'éditeurs tiers - y compris sur PC - ainsi que le service Project xCloud, permettant de jouer à une centaine de jeux en cloud gaming depuis votre ordinateur, smartphones ou tablettes. Cerise sur le gâteau : cela comprend même l'EA Play, constituant une liste de plus de 60 titres d'Electronic Arts ainsi qu'un tas de bonus digitaux.La Xbox Series X n'est pas en reste et, aux États-Unis, la même formule sera proposée pour 34,99 dollars par mois. En France, le prix n'est pas encore confirmé mais il y a donc fort à parier que le tarif soit de 34,99 euros, Microsoft préférant pour l'instant miser sur un prix "de 24,99 par mois pour la Xbox Series S et Xbox Series X."



Il s'agit donc d'une politique extrêmement agressive de la part du géant américain qui risque, à coup sûr, de faire des envieux. Avec deux prix correspondant à deux modèles, Microsoft se permet donc de cibler une audience large au pouvoir d'achat varié : encore mieux, cet Xbox All Access novateur permet ainsi d'accéder à toute l'expérience Xbox, console et jeux compris, pour un cachet extrêmement intéressant. Maintenant que l'entreprise s'est positionnée, on attend de pied ferme la réaction de Sony qui ne devrait pas tarder à répondre et éclaircir l'offre de sa PlayStation 5 : le bras de fer industriel vient de reprendre de plus belle... et il s'annonce sacrément musclé.