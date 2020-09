Xbox Series S : elle n'offrira pas les mêmes avantages que la One X sur les jeux rétrocompatibles

Mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent à faire l'acquisition d'une Xbox Series S puisque Microsoft à confirmé à nos confrères de VGC que la nouvelle console ne proposerait pas d'améliorer les titres rétrocompatibles. Cette feature est pourtant un des grands arguments commerciaux en faveur de la Xbox One X dont la puissance avait permis à la firme de Redmond de faire tourner les anciens jeux Xbox avec de nombreuses améliorations. Comme l'explique le représentant de la marque, la Series S a été conçue pour être la console next-gen' la plus abordable, en faisant tourner les jeux en 1440p à 60 fps.

La réalité, c'est qu'avec 4 TFLOPs au lieu de 6, et 10 Go de RAM au lieu des 12 Go de la One X, la Series S sera tout simplement une machine moins performante que l'actuel haut de gamme de la marque. Néanmoins, Microsoft précise que la series S fera tourner la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles, tout en y appliquant certains effets, comme un meilleur filtrage des textures, et le HDR audio. Les joueurs pourront aussi profiter d'autres avantages, comme des temps de chargements réduits grâce au SSD de la console, ou un framerate plus élevé et plus stable.