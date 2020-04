Xbox Game Pass PC : quand Shroud en fait la publicité sur un deltaplane, avec un castor

Véritable succès sur Xbox One, le service Xbox Game Pass a été lancé il y a peu sur PC. Le service d'abonnement de Microsoft est d'ailleurs toujours en phase de bêta, mais il compte bien séduire un maximum de joueurs. Aussi, pour booster un peu le plan de communication, la firme de Redmond a décidé de se payer les services de Shroud le temps d'une publicité qui mise sur l'humour et l'auto-dérision. On y voit le célèbre streameur américain faire du deltaplane, accompagné d'un castor, tout en jouant sur PC. Le tout a bien évidemment été tourné sur fond vert, ce qui est mis en avant dans le spot télé pour monstrer l'absurdité de la situation. On a aussi droit de voir le doubleur voix off, qui lui non plus ne se prend pas au sérieux.

A noter qu'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate est également disponible contre la somme de 12,99€ par mois, comprenant l’accès au Xbox Game Pass sur console ainsi que PC et l’abonnement Xbox Live Gold. Vous savez tout.