Xbox One : un unboxing consacré à la nouvelle manette Arctic Camo, la voilà sous toutes les coutures

Microsoft continue de décliner la manette de la Xbox One avec, aujourd'hui, un modèle spécial appelé "Arctic Camo". Inspiré par le motif des casques bleus Suédois, ce camouflage est également très utilisé dans l'univers de la mode, ce qui devrait faire de ce nouveau pad un accessoire idéal pour les hipsters. En plus de sa robe unique, cette manette dispose de gâchettes texturées, permet de mapper les boutons, et possède un module bluetooth grâce auquel on peut la connecter à n'importe quel périphérique compatible, qu'il s'agisse d'un PC ou d'un smartphone.Si jamais vous avez craqué sur ce superbe modèle, sachez que les précommandes sont ouvertes à cette adresse au prix de 64.99€, et que la commercialisation débutera le 26 mai.