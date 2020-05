Red Dead Redemption 2 : l'histoire d'Arthur Morgan a conquis beaucoup de gens, voici les ventes

Non content de s'être imposé comme l'un des meilleurs jeux de cette entière génération - voire de tous les temps pour beaucoup - Red Dead Redemption 2 a clairement rencontré le succès commercial qu'il méritait. En novembre 2019 , Take-Two déclarait avoir écoulé 26,5 millions d'exemplaires à travers le monde, et ce un peu plus d'un an après sa sortie seulement :C'est énorme, assurément, et le chiffre devrait encore croître ces prochains temps grâce à l'entretien de Red Dead Online (qui s'est bien étoffé depuis sa sortie) ou un hypothétique portage du jeu sur PS5 et Xbox Series X. Et si jamais vous étiez passés à côté de ce périple majestueux signé Rockstar, nous vous conseillons d'aller jeter un œil à ces lignes , écrites par nos soins.