PS5 : un système pour empêcher les joueurs... de spoiler ?

lore, un trophée, du contenu généré par l'utilisateur, une activité, un personnage, un paramètre, une révélation, une action, un effet, un endroit, une vidéo, un post communautaire, un niveau, un objet" ou encore "un personnage" sont désignés comme étant des "spoilers" par les développeurs, ceux-ci pourraient être verrouillés et donc impossible à partager via une capture d'écran, a priori sur les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming.





Petit à petit, Sony se décide à dévoiler tranquillement les capacités de sa PS5. Après avoir mis en lumière son architecture puis sa manette, la fameuse DualSense , le constructeur devrait s'atteler à une autre présentation en bonne et due forme dans les prochaines semaines : en attendant, nous autres pauvres mortels devons-nous rabattre sur un vortex de rumeurs inondant le web, dont les brevets officiels sont clairement les indices les plus crédibles. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, déposé en octobre 2018 par Sony et rendu public sur son site récemment, fait état d'une technologie tout à fait étonnante capable... d'empêcher les spoilers.Plus précisément, si des éléments comme "leUne façon drastique de freiner l'expansion de cette pratique fâcheuse, parfois involontaire, et d'épargner ainsi des milliers de malheureux. Bien sûr, cette méthode pourrait également s'avérer problématique si utilisée de façon abusive, et alors nuire à la créativité artistique des YouTubers et streamers. Un brevet qui relance donc le débat de la nature même de l'affaire : doit-on considérer qu'un moment clé n'est plus un spoiler, une fois un certain temps passé suivant la sortie du jeu ?De plus, il parait nécessaire de préciser qu'il ne s'agit pas d'une fonctionnalité officielle de la PS5, mais simplement d'un système protégé par Sony "au cas ou". Une coutume traditionnelle et obligatoire dans toutes les industries : si un brevet fait état d'une option jacuzzi dans la prochaine PlayStation, ne vous attendez pas nécessairement à la voir intégrée réellement. Même si l'idée n'est pas mauvaise.