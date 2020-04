PS5 : suite à l'annulation de l'E3 2020, le design de la console dévoilé au mois de mai ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'épidémie de coronavirus a complètement chamboulé les plans de Microsoft et de Sony Interactive Entertainment, surtout avec l'annulation de l'E3 2020. En effet, l'effervescence de Los Angeles aurait dû permettre aux deux constructeurs d'attirer la lumière sur la PS5 (probablement en marge du salon) et la Xbox Series, d'autant que nous ne savons toujours pas à quoi ressemblera le successeur de la PS4. Si l'on en croit les indiscrétions de Video Games Chronicle , il ne faudra pas attendre bien longtemps pour le découvrir, puisqu'en interne, ça discuterait d'un événement pour le mois prochain. "Une source au courant des intentions de Sony nous a confirmé que la société planifiait une présentation majeure de la PS5 pour le mois de mai", assurent nos confrères.Une thèse partagée par l'analyste Daniel Ahmad (Niko Partners), même s'il incite à la prudence compte tenu du contexte actuel ; "nous traversons une situation sans précédent, et c'est la première fois que des facteurs extérieurs tels que le COVID-19 peuvent consuire à des changements de dernière minute", prévient-il. Moins dominateur dans sa communication que d'habitude, Sony Interactive Entertainment a décidé récemment de repousser The Last of Us 2 à une date indéterminée, sachant que Ghost of Tsushima pourrait connaître le même sort Concernant la PS5, les derniers bruits de couloir indiquent que si la sortie de la console ne devrait pas être décalée, les stocks seraient en revanche nettement moindres que prévu (entre 5 et 6 millions de consoles). Enfin, bien que le mystère sur le design de la console demeure entier, la firme nippone a quand même dévoilé sa manette, la DualSense , le 7 avril dernier.