PS5 : des ruptures de stock et un prix élevé au lancement ? Les rumeurs du jour

Si Sony Interactive Entertainment et la PS4 ont écrasé la concurrence sur la génération actuelle, les choses pourraient être un peu plus délicates avec la PS5. On ne pense pas à la communication maladroite lors du reveal de la console au mois de mars, mais plutôt des dernières indiscrétions de Bloomberg qui s’est entretenu avec des sources proches du constructeur japonais. Ainsi, celui-ci aurait l’intention de produire un nombre de PS5 moindre (entre 5 et 6 millions de consoles) par rapport à ce qui avait été fait pour la PS4 (7,5 millions d’exemplaires avaient trouvé preneur au terme des deux premiers trimestres), du moins pour l’année fiscale 2020-2021.



Une décision prise en raison de l’épidémie de coronavirus qui frappe la planète ? A priori, non. En fait, c’est surtout la campagne marketing qui serait plombée par le COVID-19. Pour ce qui est de la production (qui devrait débuter en juin prochain), le prix élevé des composants expliquerait ce choix de Sony Interactive Entertainment, celui-ci anticipant par ailleurs une possible réticence des joueurs à débourser une somme importante. Du côté des développeurs, on s’attendrait à un prix de vente situé entre 500 et 550$. A titre de comparaison, la PS4 coûtait 400€ au moment de sa sortie en 2013, contre 500€ pour la Xbox One. Un écart de 100€ qui a été fatal à la console de Microsoft.







Conformément aux dernières rumeurs qui circulent sur la Toile, les dirigeants éprouveraient les plus grandes difficultés à déterminer le prix de la machine, l’objectif étant naturellement sa rentabilité. Même si le groupe nippon se réserve le droit de rehausser le volume de PS5 en cas d’évolution favorable de la pandémie, il a déjà étudié un plan B pour faire face aux ruptures de stock. Plus concrètement, le prix de vente de la PS4 serait revu à la baisse (actuellement, le modèle standard coûte 300$, et la version Pro 400$) afin d’attirer des nouveaux utilisateurs, notamment sur les services en ligne tels que le PlayStation Plus ou le PlayStation Now.



Concernant une éventuelle conférence de presse pour présenter (enfin) le design de la PS5, il n’est pas impossible que Sony Interactive Entertainment y renonce en raison de la crise sanitaire. Cela dit, découvrir la forme définitive de la console par le biais d’un événement numérique, serait-ce vraiment problématique ? En tout cas, personne en interne n’envisagerait de repousser la sortie de la console, en tout cas pas tant que Microsoft n’annoncera rien sur ce point. Et puisque les deux constructeurs semblent se marquer à la culotte, certains observateurs pensent que la PS5 et la Xbox Series X seront proposées au prix de 450$ ; elles seraient alors vendues à perte.



Contacté par Bloomberg, Sony Interactive Entertainment s’est bien évidemment refusé à tout commentaire.