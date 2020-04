The Last of Us 2 : le jeu encore repoussé à cause du Coronavirus, 14 images somptueuses pour se consoler

Le 29 mai 2020. C'était la date à laquelle était prévu The Last of Us Part. II, monstrueuse exclusivité PS4 dont les auteurs de chez Naughty Dog, plus que respectés pour leur travail acharné sur le premier volet de la saga ou les Uncharted, avaient assuré la tenue. Il faut dire que le titre a déjà été repoussé de plusieurs mois de façon totalement inattendue : cette fois-ci, c'était donc la bonne. Et en cette drôle de période qui met à mal le moral et l'économie, la nouvelle aventure d'Ellie était clairement désirée comme le messie.Mais parce que la vie est pleine d'imprévus - *sigh* - le studio californien vient tout juste, encore, de faire une annonce douloureuse.pour la bonne et simple raison... que Naughty Dog n'a même pas pu s'avancer., avec un terrible impact à prévoir sur les ventes physiques. Il faut dire que l'avenir est incertain, le covid-19 évoluant à un rythme très différent selon les pays et les mesures que leur gouvernement impose.et qui ne manquera pas de faire du bruit sur le web.Dans un communiqué officiel, Naughty Dog s'excuse platement, assurant toutefois entrer dans la phase de finalisation avec les corrections des derniers bugs. Néanmoins,- comprenez par là quand les jeux pourront être distribués à peu près normalement dans le commerce.En l'état, il est donc difficile d'estimer l'arrivée de The Last of Us 2 : le soft pourrait bien arriver cet été dans le meilleur des cas (si tant est qu'il s'agisse d'une période pertinente, Ghost of Tsushima étant prévu le 26 juin), voire à la rentrée tandis que certains parlent d'une sortie multiplateforme sur PS4 et PS5. Nous ne pouvons malheureusement que nous en remettre à la patience... et à la chance en croisant les doigts. En attendant, Naught Dog a balancé 14 nouvelles images somptueuses en guise de lot de consolation. On vous laisse admirer la beauté de ces clichés.