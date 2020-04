Ghost of Tsushima : la sortie repoussée elle aussi ? Le PS Store canadien sème le doute

Outre les problèmes de développement occasionnés par le confinement, la pandémie du coronavirus débouche aussi et surtout sur des casse-têtes logistiques de grande ampleur : pour cela, The Last of Us 2 a par exemple été repoussé à une date indéterminée - comprenez par là quand le titre pourra être distribué normalement dans le commerce - et l'on se demande bien si Ghost of Tsushima, prochaine exclusivité PS4 sur le planning, tiendra sa sortie fixée au 26 juin.Et, surprise, selon le PlayStation Store canadien, l'aventure palpitante de Sucker Punch pourrait bien être retardée : la plateforme affiche en effet une publication prévue au 1er août 2020, soit un mois et une semaine après la date initialement annoncée. Simple erreur de saisie ou véritable révélation avant l'heure ? On imagine que si tel est ce dernier cas, Sony devrait vite clarifier la situation. Et à vrai dire, étant donné l'environnement commercial franchement hostile, ce ne serait pas tellement surprenant de voir Ghost of Tsushima reculer... pour mieux sauter.