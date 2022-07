Ghost of Tsushima : les 10 millions de ventes, c'est pour très bientôt !

La liste des jeux PlayStation Studios ayant franchi le seuil des 10 millions de ventes va s'élargir un peu plus, puisque Ghost of Tsushima s'approche doucement de ce score symbolique, avec 9.73 millions de copies écoulées. Cette information, c'est le studio Sucker Punch qui l'a partagée à travers un tweet dans lequel les développeurs célèbrent les 2 ans d'existence du jeu. Ils en profiter pour révéler quelques chiffres-clefs "just for fun" comme on dit. On apprend par exemple que 78 millions de photos ont déjà été prises, que 540.8 millions de duels ont été réalisés, que 91.4 millions de missions ont été jouées dans le mode multi "Legends", que 94.76 millions onsen (les sources chaudes) ont été visitées ou bien 75.18 millions de renards ont été caressés. En attendant que les 10 millions soit franchis, on rappelle qu'un film Ghost of Tsushima est en cours de production et que c'est Chad Stahelski, le réalisateur du premier John Wick, qui est dessus.