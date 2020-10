Ghost of Tsushima Legends : Sony lâche la date de sortie, toutes les nouveautés du mode coop' en vidéo

Ghost of Tsushima: Legends propose des missions d’histoire pour 2 joueurs, des missions de survie pour 4 joueurs, sans oublier des raids qui seront ajoutés dans les semaines qui suivront le lancement", souligne le concepteur senior Darren Bridges.



Une fois que le joueur aura installé la version 1.1, et récupéré le contenu de l'add-on via le PlayStation Store, un nouveau personnage fera son apparition dans divers lieux et villages de Tsushima : Gyozen le conteur. "Il a entendu parler du Fantôme de Tsushima, mais il a sa propre interprétation des événements qui se déroulent sur son île natale, nous explique-t-on. Gyozen est l’auteur et le gardien des histoires que vous découvrirez dans Ghost of Tsushima : Legends. Si vous lui parlez, il se fera un plaisir de vous faire voyager en vous contant l’une des légendes mettant en scène les 'Fantômes'".







Comme on pouvait s'y attendre, Ghost of Tsushima : Legends marquera l'arrivée de quatre classes (Samouraï, Chasseur, Ronin, Assassin) avec pour chacune d'elles des avantages propres. "

Samouraï

Annoncé en août dernier , Ghost of Tsushima : Legends débarquera le 16 octobre sur PS4. C'est en effet ce que Sucker Punch annonce sur le PlayStation Blog , en précisant que l'opération se fera par le biais de la mise à jour 1.1. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que ce DLC gratuit s'articulera autour de la coopération. "En plus de sa capacité unique, chaque classe peut, au fil de sa progression, débloquer une deuxième capacité et obtenir des charmes et armes à projectiles spécifiques, indique Darren Bridges. En jouant entre amis, vous pouvez associer les classes comme bon vous semble. Vous pouvez ainsi tous jouer la même classe, opter pour des classes différentes, ou les combiner à votre guise."

Le samouraï se positionne au cœur des combats. Il préserve sa santé tout en tailladant sans relâche des hordes d’ennemis. Si vous êtes en mauvaise posture, servez-vous de l’attaque ultime Fureur d’Hachiman pour asséner une multitude de frappes à vos ennemis.





Chasseur

Le chasseur se poste à distance du combat et abat ses ennemis avant même qu’ils ne le voient. Il peut aussi utiliser des flèches explosives pour ralentir des groupes et, quand les affrontements se font plus tendus, utiliser l’attaque ultime oeil d’Uchitsune pour tirer plusieurs flèches frappant ses ennemis en pleine tête.





Ronin

Le ronin peut réanimer ses coéquipiers grâce à la capacité ultime Souffle d’Izanami. Vous choisirez peut-être d’incarner un ronin pour venir en aide à vos alliés… à moins que ce ne soit pour être en mesure d’invoquer un chien spirituel ! (Et oui, PROMIS, vous pourrez caresser votre chien spirituel !)





Assassin

Si vous préférez infliger des dégâts monstres en une seule attaque, l’assassin est fait pour vous. L’attaque ultime Frappe de l’ombre vous téléporte à l’autre bout du champ de bataille pour abattre vos ennemis en un clin d’œil. Si vous doutez encore du potentiel d’intimidation de cette classe, attendez de voir les masques terrifiants que porte l’assassin !





Vous débuterez la Nouvelle Partie + directement en monde ouvert, peu après le premier affrontement entre Jin et le khan, est-il confirmé. Vous conserverez l’intégralité des techniques, équipements et éléments cosmétiques acquis lors d’une partie précédente et la difficulté augmentera pour corser votre nouvelle aventure (vous pourrez cependant l’ajuster dans le menu). [...] De plus, de nouveaux charmes extrêmement puissants vous aideront à libérer le potentiel destructeur de Jin et vous inciteront peut-être à repenser votre approche des combats. Vous pourrez aussi débloquer une nouvelle amélioration pour votre épée, votre arc et votre armure. "



Puisqu'il faut bien donner un caractère exclusif au New Game +, on nous annonce l'ajout d'une toute nouvelle fleur, à savoir la fleur fantôme. On ne pourra l'obtenir qu'après avoir terminé le jeu une première fois. " Après avoir installé la version 1.1, vous aurez la possibilité d’activer les armures personnalisées, qui vous permettront d’assigner vos charmes et éléments cosmétiques à vos différentes armures de façon à changer rapidement d’armure en fonction de votre style de jeu et de vos préférences en matière de jeu de rôle, souligne Darren Bridges. Par ailleurs, la durée totale de votre partie s’affichera quand vous sélectionnerez un fichier de sauvegarde et de nouvelles options feront leur apparition dans le mode photo."



On ne peut pas dire que Sucker Punch se soit moqué de nous, sur ce coup-là.



A noter que le mode "Photo" sera de mise, histoire d'immortaliser tous les moments où les joueurs se prêteront main forte.Concernant la campagne solo de Ghost of Tsushima, le patch 1.1 apporte naturellement quelques nouveautés, comme le New Game +. "