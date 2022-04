Ghost of Tsushima 2 : le développement du jeu sur le point de débuter sur PS5 ? Les fans y croient

MISE À JOUR 2.18 DE GHOST OF TSUSHIMA

Et si le développement de Ghost of Tsushima 2 était sur le point de débuter sur PS5 ? C'est en tout cas ce que pensent un certain nombre de fans en raison d'une récente mise à jour du premier épisode. Le rapport ? Dans la note qui accompagne l'update 2.18, les développeurs de Sucker Punch indiquent qu'ils ne travaillent pas "activement sur un futur correctif", laissant du coup entendre que ce patch pourrait probablement être le dernier de Ghost of Tsushima.La suite du message semble aller dans ce sens : "Nous tenons à adresser un grand MERCI à toute la communauté pour son soutien indéfectible et son aide précieuse depuis le lancement du jeu. Lorsque Legends est sorti, en octobre 2020, nous ne nous attendions pas à ce que sa communauté soit toujours aussi active après plus d'un an et demi. Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce périple !"Il y a donc des raisons de croire que toutes les forces vives vont désormais être consacrées à la suite des aventures de Jin Sakai, même si rien n'a encore été officialisé. Depuis sa sortie en 2020 sur PS4, Ghost of Tsushima s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde . Un succès amplement mérité, le jeu étant une lettre d'amour au Japon féodal et aux films de samouraïs. Graphiquement imparfait, il bénéficie en revanche d'une direction artistique à tomber et d'un système de combat qui force le respect. Côté contenu, le mode multijoueur Legends et l'extension "L'île d'Iki" permettent de prolonger le plaisir.Si ça croit dur comme fer au début du développement de Ghost of Tsushima 2, c'est aussi parce que ces derniers mois, Sucker Punch s'est mis à recruter à tour de bras, notamment pour embaucher des développeurs familiers avec le genre de l'open world. Bref, en attendant d'y voir plus clair, on vous rappelle que la série va faire l'objet d'un film , et que vous pouvez toujours jeter un oeil à notre test de Ghost of Tsushima

Legends

Correction d'un bug à cause duquel la santé d'un allié pouvait momentanément descendre sous zéro, entraînant une "mort" en Mode personnalisé et dans les épreuves de raid, ce qui pouvait empêcher le déblocage de l'élément cosmétique Volonté secrète.

Ajout d'un bouton d'importation de sauvegarde PS4 dans les versions indépendantes Legends (transfert de la sauvegarde d'une console PS4). Choisissez "oui" à l'écran d'importation de Legends.

Blessures partagées n'interrompt plus la compétence Disparition de l'assassin.

Ajout d'un nouvel objectif Compléter le groupe, Mode personnalisé - Achèvement parfait. Ainsi, les joueurs voulant débloquer l'élément cosmétique Volonté secrète pourront chercher d'autres parties que ceux qui souhaitent une autre expérience du Mode personnalisé.

Ajustements d'objets :‎

- Tous les katanas légendaires confèrent des atouts de maîtrise de posture par défaut, y compris pour les postures débloquées via des atouts. Si vous avez déjà débloqué un atout de maîtrise de posture, vous pourrez le renouveler librement pour un nouvel atout.

- Les charmes légendaires peuvent désormais être assortis d'atouts et de propriétés jusqu'alors réservés aux charmes de classe, si le charme légendaire est lié à la classe en question.

- Réduction conséquente des gains de détermination avec les bombes de poudre noire.

- L'arc à ricochets ne génère plus de détermination supplémentaire pour les flèches qui ricochent.

- Ajout de l'atout Projectiles aux chausse-trappes et graines démoniaques.

- Réduction du taux d'apparition des bombes de poudre noire, bombes aveuglantes, flèches enflammées et flèches perforantes avec l'atout Projectiles.

- Valeur maximale de la propriété Gain de détermination au corps à corps portée à 25 %.

- Valeur maximale de la propriété Dégâts de feu portée à 20 %.

- Valeur maximale de la propriété Dégâts des assassinats d'en haut portée à 50 %.

- Dégâts au corps à corps de la compétence de samouraï Frappes profondes accrue de 25 %.

Correction d'un bug à cause duquel les bombes de poudre noire n'étaient pas prises en compte dans certains défis de maîtrise.

Correction d'un bug qui faussait l'affichage des modificateurs des missions de survie en difficulté Or et Argent.

Correction d'un bug en mode Survie à cause duquel, lorsqu'un Fantôme mourait dans l'intervalle entre la fin de la dernière vague et l'affichage des scores, certaines récompenses étaient manquantes.

Correction d'un bug très rare qui empêchait de terminer le didacticiel de Legends.

Mode solo