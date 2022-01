Ghost of Tsushima : la barre des 8 millions de ventes a été franchie, ça sabre le champagne

En complément de la keynote que Sony Interactive Entertainment a tenu lors du CES 2022 de Las Vegas, le studio Sucker Punch s'est fendu d'un tweet pour annoncer que son jeu, Ghost of Tsushima, a franchi le seuil des 8 millions de copies vendues à travers le monde. Doucement mais sûrement, le jeu qui met en scène Jin Sakai continue de progresser et de se rapprocher de la barre symbolique des 10 millions que bien d'autres exclu PlayStation Studios ont franchi. On pense bien sûr à Uncharted 4, God of War ou bien encore Marvel's Spider-Man et on imagine que la sortie de la version Director's Cut sur PS4 et PS5 ont permis de maintenir la dynamique. Dans tous les cas, le gif partagé avec le tweet démontre que ça saute de joie dans les studios de Sucker Punch.