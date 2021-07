Ghost of Tsushima Director's Cut : un Story Trailer sur PS5 pour découvir Iki Island

Ghost of Tsushima : Director's Cut est attendue pour le 20 août 2021 sur PS5 et PS4.





Nous sommes à un mois environ de la sortie de la version Director's Cut de Ghost of Tsushima sur PS5 et PS4 et Sony Interactive Entertainment nous propose de nous plonger à nouveau dans l'univers si envoûtant de cet open world aux charmes certains. Il est question de découvrir un peu plus ce qui nous attend sur l'île d'Iki, qui fait office de véritable nouveauté pour pousser le joueur à sortir la CB encore une fois. Histoire de donner envie, Sucker Punch a eu la bonne idée de montrer des images de la version PS5, la plus belle bien entendu. Pour Jin Sakai, il faudra attendre l'Acte 2 pour qu'il puisse accéder à cette nouvelle zone de jeu, une île voisine de celle de Tsushima où semble se dessiner une autre menace mongole. On rappelle que les développeurs ont réussi à travailler sur la synchronisation labiale pour la version japonaise, uniquement sur PS5, ce qui permettra aux puristes d'être totalement immergés dans cette nouvelle aventure. La sortie de