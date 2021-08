Ghost of Tsushima Director's Cut : un dernier trailer en 4K pour la sortie sur PS5 et PS4

Il ne reste plus que quelques jours avant l'arrivée de la version Director's Cut de Ghost of Tsushima, qui livre aujourd'hui même un trailer de lancement, histoire de rappeler que Jin Sakai sera de retour sur PS5 et PS4. L'occasion pour Sony Interactive Entertainment de remettre une couche avec cette bande annonce de lancement, et de préciser qu'une nouvelle île, celle d'Ikki, va rajouter la campagne solo de plusieurs heures, tout le contenu multijoueur, des fonctionnalités inédites pour la version PS5 à travers sa manette la DualSense, la rapidité du SSD et un framerate stable de 60fps.