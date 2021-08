Test Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5) : il est mieux noté que la version PS4, voici toutes les reviews

Gaming Age : 10/10

Plus d'un an après sa prime sortie sur PS4, Ghost of Tsushima est de retour sur PS5 dans une version baptisée Director's Cut. Non pas que les développeurs de Sucker Punch aient été de retirer des choses de la version PlayStation 4 (l'appellation relevant plus d'une réflexion marketing), mais il y avait encore des choses à nous raconter. Cette fois-ci, Jin Sakai va se rendre sur une nouvelle île, celle d'Ikki, qui va se débloquer non pas à la fin de son périple, mais après quelques heures de jeu. Après une rencontre fortuite avec des Mongols différents de ce ceux de Khotun Khan, notre ronin va se rendre dans ce lieu méconnu pour aller vaincre la tribu de l'aigle. De l'avis général, l'extension jouit d'une meilleure maîtrise avec des missions plus condensées certes, mais qui ne se répètent jamais. L'histoire également surprend, puisque Jin Sakai passe pour l'envahisseur au lieu d'être considéré comme étant le sauveur des terres. Pour ce qui est du gameplay, il reste identique, rien n'a changé depuis la version PS4 et les combats demeurent toujours aussi jouissifs avec son système de contres multiples. Sur Metacritic, Ghost of Tsushima : Director's Cut obtient la note moyenne de 88% (pour un total de 59 critiques), ce qui est 5 point de plus que la version PS4 qui avait reçu 83% en 2020.