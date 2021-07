Ghost of Tsushima : la Director's Cut offrira la synchronisation labiale avec le Japonais sur PS5

Sorti il y a quasiment un an (c'était le 17 juillet 2020), Ghost of Tsushima sortait sur PS4 et devenait l'un des plus grands succès commerciaux de la PS4. Aussi, pour rendre honneur à la dernière exclu de la machine, les développeurs de Sucker Punch ont continué à travailler pour nous sortir une version Director's Cut, fraîchement annoncée par Sony Interactive Entertainment, quasi pile poil pour le premier anniversaire du jeu. Cette version "extended" sortira à la fois sur PS4 et PS5 le 20 août prochain et permettra surtout de vivre une nouvelle aventure grâce à l'arrivée d'une nouvelle île : celle d'Iki, qui se trouve au sud-est de l’île de Tsushima. Mais on pourra trouver aussi des améliorations techniques, comme de nouvelles fonctionnalités pour le mode photo, des ajouts pour l’accessibilité, etc. Mais la grosse amélioration de ce Director's Cut, à condition d'opter pour la version PS5, c'est l'effort que les développeurs ont fait pour rendre la synchronisation labiale japonaise parfaite. Sucker Punch a en effet tenu compte des retours de la communauté qui a opté pour l'authenticité japonaise pour y jouer. Malheureusement, comme les cinématiques et le jeu a été réalisé en langue anglaise, la synchro labiale avec le Japonais n'était pas au point. Visiblement, ce problème a été corrigé dans la version PS5.







Pour les personnes qui opteront pour la version PS5 de Ghost of Tsushima Director’s Cut, sachez qu'il pourront profiter des nouvelles fonctionnalités de la PS5 telles que la prise en charge de la DualSense qui mettra en avant les retours haptiques et les gâchettes adaptatives ; sans doute avec l'arc et l'usage de la corde, ça devrait être pas mal. Le son va lui aussi être amélioré, avec une spatialisation meilleure et une expérience plus immersive nous promet-on. Sachez aussi qu'iI sera possible de passer de la version PS4 de Ghost of Tsushima à la version PS4 ou PS5 de Ghost of Tsushima Director’s Cut. Quant à celles et ceux qui pré-commanderont Ghost of Tsushima Director’s Cut sur le PS Store, ils/elles pourront commencer leur aventure sur Ghost of Tsushima avant le lancement, sur la version PS4. Le transfert de sauvegarde sera possible d'ailleurs. Et hop, dès le 20 août, les joueurs débloqueront l’accès au contenu additionnel et pourront reprendre leur aventure. Magique.