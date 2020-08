Ghost of Tsushima Legends : un mode coop à 4 joueurs annoncé, un 1er trailer bien sombre

un samouraï, un chasseur, un ronin ou un assassin, toutes de véritables légendes issues des mythes japonais, eux-mêmes perpétuées par les habitants rencontrés le jeu solo. La toute première bande-annonce, disponible ci-dessous, donne d'ailleurs le ton : il sera sombre et installera visiblement un cadre magique emprunt de mysticisme.



Côté contenu, ce DLC totalement gratuit donnera accès à une série de missions à la difficulté croissante qui s'épauleront d'un gameplay résolument similaire à l'original : il y aura toutefois " de petites touches de magie nécessitant souvent une synchronisation parfaite avec votre partenaire" pour vaincre de dangereux adversaires, dont "des Oni dotés de capacités surnaturelles". Par exemple.



Une expérience qui changera la donne et qui sera disponible pour les possesseurs du jeu durant l'automne 2020, à une date précise encore non déterminée. Enfin, cerise sur le gâteau : des raids à quatre joueurs arriveront également peu de temps après l'arrivée de Ghost of Tsushima Legends. Plutôt sympathique, non ?





Celle-là, on ne l'avait pas venu venir. Alors que certains continuent de parcourir l'île de Tsushima dans la peau de Jin Sakai, Sucker Punch disposait d'une cartouche particulièrement inattendue : un mode multijoueur nommé Legends, qui s'appuiera sur des parties en coopération online allant de deux à quatre personnes.Au choix, on pourra donc incarner