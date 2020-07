Ghost of Tsushima : un trailer où la presse applaudit le jeu de Sucker Punch

le cofondateur Brian Fleming : " Très tôt, on a décidé qu’on voulait créer un monde ouvert assez vaste, qui propose des combats en mêlée. Mais au-delà de ça, c’était flou. Des pirates ? Rob Roy ? Les trois mousquetaires ? On les a tous envisagés, mais on revenait toujours au Japon de l’ère féodale et à l’histoire d’un guerrier samouraï. Puis, un fatidique après-midi d’automne, on trouvé un compte-rendu historique de l’invasion mongole de Tsushima en 1274, et toute notre vision a pris forme d’un seul coup."



Ghost of Tsushima s'affiche dans un court trailer diffusé par Sony Interactive Entertainment. Une trentaine de secondes qui permettent à la presse d'applaudir le travail réalisé par les équipes de Sucker Punch. En ce qui nous concerne, on a attribué un sympathique 17 sur 20 aux aventures de Jin Sakai qui, si elles restent perfectibles sur certains points, possèdent de nombreuses qualités. Hier, on apprenait l'existence de Prophecy , un projet qui aurait pu voir le jour à la place de Ghost of Tsushima. On ignore de quand date la démo, mais elle démontre que Sucker Punch avait envisagé d'autres époques que le Japon féodal.C'est d'ailleurs ce qu'a confié récemment