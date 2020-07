Sucker Punch : la démo impressionnante d'un jeu annulé refait surface, en voici dix minutes de gameplay

Il semblerait enfin que l'on sache pourquoi Sucker Punch a mis autant de temps pour sortir Ghost of Tsushima :... Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agissait visiblement d'un projet particulièrement avancé qui n'a, néanmoins, pas abouti.et son développement a demandé nombre d'efforts et de ressources financières, c'est une évidence. Malheureusement, pour une raison que l'on ignore - peut-être Sony n'a-t-il pas été convaincu ? - le titre semble avoir été finalement transformé en Ghost of Tsushima, transposant son monde au Japon et convertissant ses mécaniques de gameplay à la sauce samouraï.On ignore combien de temps Sucker Punch a travaillé sur cet étonnant Prophecy et, d'ailleurs, le sujet est sensible puisque la démo est constamment retirée de force des plateformes de vidéos :Ah, le monde du jeu vidéo et ses secrets industriels !